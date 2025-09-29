Barcelona ampliará la Escola d'Art Massana en el espacio desalojado en enero de la antigua Massana

Archivo - Una persona en bici pasa delante de la fachada de la Antiga Massana, a 10 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento también rehabilitará la fachada y el claustro del antiguo Hospital de la Santa Creu

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ampliará la Escola d'Arta Massana en el edificio desalojada en enero de la antigua Massana, que forma parte del recinto del antiguo Hospital de la Santa Creu, en el barrio del Raval del distrito de Ciutat Vella.

Lo ha explicado este lunes el teniente de alcalde de Seguridad y Prevención y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, en una rueda de prensa junto al comisionado del Pacte per ciutat Vella, Ivan Pera.

La antigua Massana, finca del Raval que albergó una histórica escuela de Bellas Artes y que estubo ocupada desde 2020 hasta enero de este 2025 por colectivos sociales, fue la antigua guardería del Hospital de la Santa Creu.

Para la conversión de la antigua Massana se invertirán 1,98 millones de euros para nuevas aulas y talleres, y el Ayuntamiento licitará esta semana el proyecto de rehabilitación.

"La escuela es absolutamente emblemática y queremos que lo que sea un referente de las artes", ha expresado Batlle, que no ha detallado el calendario en el que se llevará a cabo esta ampliación.

El edificio, actualmente en desuso, tiene 740 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas, y se prevé también un patio de 260 metros cuadrados con accesibilidad garantizada gracias a un nuevo ascensor.

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL

El consistorio también invertirá otros 2,7 millones para "sanear y recuperar elementos originales de la fachada y el claustro" del antiguo Hospital de la Santa Creu, que Pera asegura que servirán para "poner en valor el patrimonio y la historia" del Raval.

Estos trabajos se licitarán en otoño y comenzarán en el primer semestre de 2026, con previsión de que terminen a finales del mismo año.

La reforma del claustro, con más de 2,2 millones de euros, incluye consolidar las bóvedas, limpiar las piedras y renovar la cubierta para asegurar su estabilidad estructural.

La fachada, con un presupuesto superior al medio millón, se limpiará y restaurará en una intervención que se hará en 1.089 metros cuadrados: "Queremos que la ciudad vuelva al Raval y que el Raval vuelva a la ciudad", ha expresado Batlle.

TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO

Estas actuaciones se complementan con la conexión de los Jardines de Rubió i Lluch con la plaza de la Gardunya y la reforma de la plaza del Doctor Fleming, ya en marcha.

Sobre la plaza de la Gardunya, Batlle y Pera han coincidido en afirmar que quieren que sea "la nueva plaza mayor del Raval", mientras que la Boqueria prevé iniciar en 2026 su reforma para abrirse al barrio, en paralelo a la reurbanización de la Rambla que se prolongará hasta 2027.

Con este conjunto de proyectos, el Ayuntamiento quiere convertir el recinto del antiguo Hospital de la Santa Creu en un nuevo polo cultural y de centralidad en el Raval.