Barcelona aplica 37 medidas en el barrio de la Sagrada Família para mitigar el impacto turístico

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a aplicar este verano el Pla d'acció de l'Espai de Gran Afluència (EGA) 2024-2027 con 37 medidas para mitigar el impacto turístico en el barrio de la Sagrada Família, informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

El plan cuenta con un presupuesto de 15.442.200 euros y están en marcha el 65% de las acciones para liberar el espacio público, impulsar el comercio de proximidad, reducir el impacto de los visitantes y recuperar espacios para las actividades vecinales.

Una medida es un dispositivo de gestión de conflictos hasta noviembre con la presencia del Servei de Gestió de Conflictes d'Àmbit Social a l'Espai Urbà (SGC).

A esta acción se suma un refuerzo de la Guardia Urbana, de la limpieza (con 10 nuevas papeleras de autocompactación de alta capacidad) y la presencia de agentes cívicos, con 6 efectivos.

El teniente de alcalde de Economía y concejal del Eixample, Jordi Valls, ha asegurado que lo más importante de la ciudad son sus vecinos y vecinas, que quieren "recuperar" la ciudad para sí mismos.

COMERCIOS

Se ha realizado una campaña de inspección desde mayo para garantizar que los establecimientos del entorno cumplen la normativa: 28 de las 41 terrazas inspeccionadas no tienen anomalías y otras 13 incumplen la norma, principalmente por exceso de ocupación de espacio, más mesas de las autorizadas o elementos no autorizados.

El Ayuntamiento también ha utilizado las subvenciones 'Impulsem el que fas' en dos modalidades de hasta 8.000 y 22.000 euros cada una: para mejorar la competitividad de comercios y servicios de proximidad con menos de 200 m2 y para impulsar la instalación de nueva actividad económica de proximidad en locales de planta baja.

MOVILIDAD

Se ha trasladado la parada de taxis a la esquina Mallorca-Lepant para liberar la esquina más cercana al templo, que ahora queda reservada a cuerpos policiales, que también tendrán reservado el cruce Provença-Sardenya, "que los taxistas utilizan de forma incorrecta para dejar visitantes".

Además, antes de septiembre se egregará carril bus en el tramo de Mallorca entre Lepant y Marina, para evitar que se paren vehículos.

CAMPAÑA DE CIVISMO PARA VISITANTES

También se ha desplegado una campaña de civismo y turismo responsable 'Everyone is welcome. Be respectful and you'll be respected', dirigida a los visitantes y que se está distribuyendo entre turistas, guías y responsables de grupos organizado.

La campaña pide no bloquear aceras ni entradas a edificios y atravesar la calle por pasos de peatones; informa de la presencia de agentes cívicos; recuerda las multas de hasta 100 euros por consumir alcohol en el espacio público, la prohibición de comprar a venta ambulante, de volar drones y tirar basura en el suelo.

OBRAS EN LA CALLE MARINA

A mediados de septiembre empezarán las obras, de unos 8 meses y medio, del espacio de la calle Marina frente a la basílica para hacer una gran plaza con el fin de convertirla en un espacio versátil para encuentros populares y una extensión del parque actual, con un presupuesto de 2,7 millones de euros.

También a finales de septiembre está previsto repetir la Fira Faig Gaudí de arte, artesanía, ilustración y grafismo, para fortalecer el eje comercial de la avenida Gaudí.