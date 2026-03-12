Barcelona aprobará el Mueso Thyssen este marzo tras un acuerdo de Junts con el gobierno de Collboni

Archivo - Fachada del cine Comedia antes de la última proyección, a 14 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Los grupos municipales de Junts y PSC en el Ayuntamiento de Barcelona han llegado a un acuerdo para dar 'luz verde' definitiva al proyecto del Museo Carmen Thyssen en el Palau Marcet, en la confluencia del paseo de Gràcia y la Gran Via.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves el presidente de Junts en el consistorio, Jordi Martí Galbis, en el que ha celebrado la "apuesta decidida por una cultura de calidad" que representa el proyecto.

"Siempre hemos definido que los proyectos de país y de ciudad deben tener una planificación pública, pero que deben ser la suma de los esfuerzos, las inversiones, las ilusiones y los proyectos de iniciativa pública, social y privada", ha explicado Martí.

ACUERDO

Respecto al acuerdo, lo ha desgranado en varios ámbitos: el primero, el patrimonial, procurando la rehabilitación del edificio respecto a su anterior uso, recuperando la composición histórica, como es el caso de algunas figuras de la fachada y las entradas originales, y reformando las medianeras.

Y en segundo lugar, la reducción del uso comercial y de restauración, que pasa del 25% que contempla la normativa urbanística al 16%, y prohibiendo su conexión directa desde la calle: "El museo será inequívocamente el uso principal del equipamiento, con una mayoría aplastante".

Galbis ha detallado que la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que permitirá seguir adelante con el proyecto se debatirá y se aprobará en la Comisión de Urbanismo de la semana que viene y que, posteriormente, se aprobará definitivamente en el pleno de marzo, dejando el trámite a disposición de la Generalitat.