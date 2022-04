Barcelona aprueba impulsar un plan para gestionar la actividad turística "masiva" este verano

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno de este viernes impulsar un plan de medidas antes del 30 de junio para gestionar el turismo este verano en el marco de la "reactivación de la actividad turística masiva" del sector en la ciudad.

La proposición, presentada por ERC y que insta a promocionar rutas turísticas alternativas para descongestionar el centro, ha contado con los votos favorables de ERC, BComú y PSC; la abstención de Junts, PP, y el rechazo de Cs, Valents y la concejal no adscrita.

El líder de ERC en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, ha defendido un proyecto propio para gobernar el turismo, frente a una alternativa: "Podemos seguir creciendo a base de fondos anónimos, de grandes inversores, de franquicias internacionales. Podemos dejar que el mercado liberado actúe con toda la potencia que tiene natural", ha argumentado.

El republicano, que se ha posicionado a favor de una ciudad con turismo y en contra de que dependa del turismo, ha abogado por la promoción turística desde "la legalidad, la calidad y la responsabilidad" y ha insistido en concretar las limitaciones de 15 personas para grupos turísticos o reducir la huella ecológica del turismo, entre otras.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la iniciativa del consistorio en materia de promoción turística con medidas incluidas en la proposición y que ya se están trabajando como desconcentrar los espacios turísticos, pero ha alertado: "Durante la pandemia se vio lo que quería decir una ciudad con cero turismo".

EL PSC ADVIERTE A ERC

En esta línea, ha advertido al líder republicano de que tenga "mucho cuidado" con caer en el discurso turismofóbico, y ha reprochado a los de Maragall que parece que les moleste volver a la normalidad del turismo y que no sean conscientes del trabajo de la ciudad para gobernar el turismo.

Desde Junts, Ferran Mascarell ha apostado por salir de la crisis un turístico "de máximos" y cree que el plan no concreta contenidos ni delimita responsabilidades, mientras que el popular Josep Bou ha rechazado hacer más planes de turismo porque los anteriores han fracasado, según él, y ha pedido ordenar el turismo sin necesidad de asustar.

El edil Paco Sierra (Cs), ha afirmado que no comparte el modelo turístico de ERC, muy similar al de Colau, según él; Eva Parera, de Valents, ha instado a no confiarse porque la competencia turística de Barcelona es fuerte, y la concejal no adscrita Marilén Barceló ha afeado la gestión del turismo del Gobierno municipal.