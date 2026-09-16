Barcelona aprueba incorporar las comparecencias del alcalde a petición de la oposición

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el Bloomberg CityLab 2026, en el Teatro Real de Madrid, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de BComú para que el consistorio incorpore al Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que el alcalde pueda comparecer a petición de la oposición y que ha contado con los votos favorables de todos los grupos, excepto el del gobierno del PSC.

De hecho, el gobierno municipal ha retirado antes del inicio de la sesión el punto que llevaba la aprobación definitiva de la modificación del ROM, pero que no incluía la petición de los comunes, sino que eran acuerdos técnicos para el funcionamiento institucional interno.

El tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, ha defendido el voto en contra afirmando que la propuesta de BComú no era el objeto a debatir y que ya ofrecieron a los grupos la posibilidad de abrir un espacio de trabajo para que volcaran sus propuestas y que lo rechazaron.

"No lo aceptaron y han tirado hacia adelante con su propuesta. Nosotros creemos que sigue habiendo mecanismos suficientes de rendición de cuentas y seguiremos trabajando para la modificación integral del ROM", ha añadido.

Por su parte, el concejal de BComú, Marc Serra, ha recalcado que existe consenso en la oposición y ha pedido al gobierno municipal que les convoque para definir cuántas comparecencias al año deben ser, de qué forma y qué número de firmas de los grupos se deben requerir para poderse hacer: "Solo así se gobierna la ciudad, no escondiéndose y dando la cara y llegando a acuerdos".

GRUPOS

El concejal de Junts, Josep Rius, ha reivindicado que su partido se ha mantenido en "reforzar los mecanismos de control democrático para que la comparecencia del alcalde no dependa solo de la voluntad política del gobierno municipal".

Desde ERC, la concejal Rosa Suriñach ha recordado que los mecanismos de control no han sido siempre los mismos en el ayuntamiento y que es un espacio que "debe estar en revisión".

En su intervención, la concejal del PP, Sonia Devesa, ha sostenido que el alcalde "no solo tiene que comparecer cuando quiere presentar una campaña, sino cuando la oposición y los barceloneses exigen explicaciones".

Finalmente, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha criticado a BComú por llevar ahora la iniciativa y no cuando ocupaban la alcaldía, pese a que ha defendido su voto favorable.