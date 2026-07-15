Barcelona aprueba inicialmente incorporar las táser en la Urbana con el voto del PSC, Junts y PP

Archivo - Imagen de recurso de una pistola Taser. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este miércoles el reglamento que permitirá dotar con pistolas táser a la Guardia Urbana con los votos favorables del PSC, Junts y PP, los contrarios de BComú y ERC y la abstención de Vox.

El reglamento es el mismo que el gobierno municipal presentó el año pasado y que finalmente no se aprobó al perder el apoyo de Junts y, ahora una vez superado el primer trámite, se abre el período de exposición pública y alegaciones para aprobarlo definitivamente en el pleno.

El tercer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha explicado que han vuelto a llevar a votación el reglamento por los hechos ocurridos los últimos meses que "han vuelto a evidenciar esta necesidad que la Urbana requiere una herramienta intermedia entre la defensa extensible y el arma de fuego".

Ha recalcado que la importancia sobre las táser es cómo se regulan y qué garantías se utilizan: "Es un reglamento que garantiza una formación exigente, unas normas claras de uso y un control riguroso de cada intervención, asegurando el buen uso de los dispositivos y reforzando la confianza de la ciudadanía en una seguridad pública moderna y respetuosa con los derechos humanos".

A FAVOR

El presidente de Junts, Jordi Martí, ha afirmado que votarán a favor porque han constatado que el gobierno municipal ha dialogado con los sindicatos de la policía, un hecho que dice que no hicieron el año pasado.

Por su parte, la concejal del PP Sonia Devesa ha apelado a la coherencia y responsabilidad en su apoyo a la iniciativa y ha lamentado que se "ha perdido más de un año para aprobar un reglamento necesario" para la policía barcelonesa.

EN CONTRA

El portavoz de BComú, Marc Serra, ha recordado que ya presentaron alegaciones pidiendo que se limitaran el número de descargar a menos de 5 y ha asegurado que volverán a pedirlo, al igual que no se use con menores de edad o con personas con problemas de salud mental y en contextos de vulnerabilidad.

Mientras que desde ERC, el concejal Jordi Coronas, ha criticado que se presente el mismo documento que un año atrás: "El documento permite y mantiene la edad mínima de descarga a niños de 14 años. Estamos en el mismo punto y se nos dijo que no a todas las alegaciones".

Por último, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha justificado la abstención de su partido al considerar que es el mismo reglamento "garantista para los delincuentes" y que llega un mandato tarde.