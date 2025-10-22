Barcelona aprueba inicialmente reducir el IBI en la primera compra de vivienda

Vistas de la ciudad de Barcelona desde la terraza-mirador de las Piscinas Municipales de Montjuic, a 1 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este miércoles una rebaja del IBI en la primera compra de vivienda y que aumente progresivamente a medida que se compran más.

La iniciativa ha sido presentada por BComú, quién avanzó este lunes la propuesta para llevarla a votación con el objetivo de combatir la especulación y que ha contado con los apoyos del gobierno municipal del PSC y ERC y los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Una vez aprobado inicialmente, el proyecto se deberá ratificar en el pleno municipal y, hasta entonces, BComú ha reclamado al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, que en un período de 6 meses presente al Gobierno las modificaciones legislativas necesarias para permitir la implantación del IBI progresivo.