Barcelona aprueba la reserva de espacio para 29 nuevos depósitos pluviales contra las inundaciones

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes reservar espacio en el subsuelo para la construcción de 29 nuevos depósitos pluviales en la ciudad para combatir el riesgo de inundación y protejan al litoral de vertidos en episodios de lluvia intensa.

El nuevo Plan Especial Urbanístico, enmarcado en las directrices de saneamiento de la ciudad establecidas por el Pla Clima, ha contado con los apoyos del gobierno municipal (PSC), Junts, ERC, PP y Vox y la abstención de BComú.

Los 29 nuevos depósitos, a los que se suman a los de Rambla Prim, Bac de Roda y la calle Motors, actualmente en ejecución, redacción y estudio, respectivamente, se añadirán a la actual red de 15 depósitos distribuidos por la ciudad, que actualmente cuentan con una capacidad de retención de 447.20 metros cúbicos de agua.