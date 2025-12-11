Barcelona avanza en la aprobación final de la Ordenanza de Civismo con el apoyo de Junts y ERC

En el centro, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, durante la comisión extraordinaria. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión extraordinaria de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona de este jueves ha acordado llevar al pleno de diciembre la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de Civismo, vigente desde 2006, tras contar con los votos favorables del gobierno municipal, Junts y ERC, la reserva de voto del PP y en contra de BComú y Vox.

El tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, ha remarcado que la reforma "combina de forma equilibrada el endurecimiento de determinados comportamientos y sanciones o la incorporación de nuevas conductas incívicas, sin perder la mirada social".

"Esto no va de partidos, va de solucionar problemas y de construir una ciudad más justa, más solidaria y más inclusiva. Necesitamos un gran pacto de ciudad que envíe un mensaje que Barcelona está comprometida con una sociedad más cívica", ha sostenido.

El líder de Junts, Jordi Martí, ha sostenido que su posicionamiento es un "voto a favor de Barcelona y los barceloneses", y ha recordado al alcalde que a partir de la aprobación definitiva de la ordenanza, será su turno para hacerla cumplir con exigencia y determinación.

Desde ERC, su portavoz Jordi Coronas ha celebrado la modificación de la medida ya que, en sus palabras, es mejor que la que había ayer, y ha subrayado que ninguna sanción administrativa perjudicará a las personas migradas: "Por mucho que le quieran poner queso al pan, el pan tiene lo que tiene", ha reprochado al líder de Junts.

CUESTIONES INCORPORADAS

De esta forma, la Ordenanza de Civismo ha incorporado la aporofobia como nuevo eje discriminatorio, según fuentes municipales, las cuales han considerado un "paso hacia delante en la defensa de los derechos humanos y cualquier forma de discriminación".

También han detallado que, a petición de Junts, han avanzado en una "mayor transparencia" en la aplicación de la regulación y que también desplegarán mecanismo de seguimiento cada 2 meses (antes anual) para presentar un informe sobre cómo se está aplicando.

Por otra parte, también a petición de los posconvergentes, la ordenanza mejora los mecanismos de recaudación para garantizar el cobro de las sanciones: "Impulsamos convenios con otras administraciones, como en las multas de tráfico, y facilitaremos el expediente de denuncia en el momento, a pie de calle, para que los no residentes lo puedan pagar".

Han destacado el compromiso al que han llegado con los distintos grupos para, en un plazo de dos meses, "tipificar la promoción de consumo de productos canábicos en el espacio público, como aquellas personas que están en el espacio público e invitan a consumir en algún lugar no permitido".

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Desde el Ayuntamiento han remarcado que uno de los puntos fuertes de la nueva regulación es el compromiso de hacer un nuevo decreto que ofrezca más medidas alternativas al pago de sanciones, una cuestión que han negociado con los republicanos.

Así, el objetivo de esta medida es ofrecer a las personas sancionadas, sobretodo las que sean vulnerables o jóvenes, más medidas alternativas al pago para "concienciar y prevenir" de futuras acciones incívicas.

"Por ejemplo, si una persona es sancionada por bañarse en una zona prohibida, se le ofrecerá hacer unas sesiones con personas discapacitadas para concienciarse del peligro de su acción", ha expuesto.

Ha puntualizado que, en el caso de los grafitis, un infractor puede sustituir el pago de la multa por una medida alternativa, pero deberá sufragar igualmente el coste de la limpieza de su pintada.

Por último, la nueva regulación prohibirá ir con el torso desnudo por la calle, a excepción si se está practicando una actividad deportiva o se está en la playa, a la par que prohíbe llevar indumentaria de carácter sexual ofensiva en el espacio público, en referencia a las despedidas de soltero que se celebran en la ciudad.

GRUPOS

Con todo, desde BComú, el concejal Marc Serra ha mostrado el rechazo de su partido a la modificación de la ordenanza augurando que "no funcionará porque reincide en un modelo que ya ha fracasado durante 20 años".

Por su parte, el PP, a través de la concejal Sonia Devesa, ha comentado que su grupo reserva su voto para el pleno y ha considerado que el acuerdo "de los socios de Pedro Sánchez será la amnistía a los incívicos".

Finalmente, el presidente de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentado que la nueva ordenanza, textualmente, con mucho papel y poco cambio ha llegado "tarde, mal y con los mismos vicios de siempre, sin asumir la realidad que sufren los vecinos de Barcelona".