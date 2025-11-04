Barcelona ayudará a la ciudad ucraniana Járkov a recuperar sus servicios públicos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, han firmado este martes un acuerdo de cooperación con el objetivo de ayudar a la ciudad ucraniana a recuperar sus servicios públicos y reforzar su resiliencia para mejorar el bienestar de los habitantes.

El documento firmado compromete a ambas ciudades a reforzar los vínculos para fomentar el diálogo y la colaboración y compartir iniciativas para el bienestar de la ciudadanía, según ha informado el consistorio barcelonés en un comunicado.

Járkov, situada en el noreste del país y cerca de la frontera con Rusia, es la segunda ciudad más grande de Ucrania y está "en una situación de alta destrucción de infraestructuras esenciales y graves dificultades en el acceso a servicios básicos de salud y energía".