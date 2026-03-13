Barcelona celebra el 90 aniversario de Francisco Ibáñez con una ruta de 5 dioramas de sus viñetas

Nuria Ibáñez junto a uno de los dioramas en homenaje a su padre, el dibujante e historietista, Francisco Ibáñez. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El universo creativo del dibujante e historietista Francisco Ibáñez pasará de las viñetas en los cómics a la realidad con una ruta en Barcelona de 5 dioramas inspirados en sus viñetas más icónicas, protagonizadas por personajes como Mortadelo y Filemón o Rompetechos, en el marco del II Día Ibáñez y que coincide con el que sería su 90 cumpleaños.

La directora literaria de Bruguera, Isabel Sbert, junto a la hija del dibujante, Nuria Ibáñez, ha presentado la iniciativa en la Biblioteca Gabriel García Márquez en un acto en el que ha participado también la miembro de la dirección del equipamiento, Iris González.

La segunda edición del día especial dedicado al historietista es sello de la editorial Penguin Random House y propone la ruta en 5 espacios de la capital catalana vinculados a la lectura, los cómics y al propio autor.

Sbert ha asegurado que con esta iniciativa celebran su vida y su obra para que su legado sea eterno y descubierto generación tras generación: "Gracias a los cachivaches, como él hubiera nombrado, los más pequeños descubrirán su mundo por primera vez".

González, ha destacado que Ibáñez ha estado muy presente en la biblioteca desde que la inauguraron en 2022 y que incluso tienen un club de lectura para niños sobre La Tía.

UBICACIÓN DE LOS DIORAMAS

La Biblioteca Gabriel García Márquez, Fnac Ramblas, la Escuela Joso de dibujo, la sede de Penguin Random House Grupo Editorial y, en itinerancia, las librerías Nausicaä Còmics y Norma, serán el escenario que acogerá estas viñetas vivas.

Así, en la biblioteca se ubicará el diorama 'El universo del Maestro', basado en el autorretrato que Francisco Ibáñez dibujó representándose en su estudio publicado en la Revista Bruguelandia en 1983.

En Fnac estará 'Mi primer 13 Rue del Percebe'; en las librerías 'El botones Sacarino'; en la escuela de dibujo el 'Rompetechos'; y en la sede editorial, 'Mortadelo y Filemón'.

Más adelante habrá dos dioramas más, el primero en Madrid en el marco de la Feria del Cómic el 26 y 27 de marzo con el diorama de Mortadelo y Filemón en la puerta de Alcalá, y otro en Barcelona durante la misma feria entre el 15 y 17 de mayo con los mismos personajes, pero en los Juegos olímpicos de 1992.

Los dioramas han sido desarrollados por la empresa Omnipro 3D mediante tecnologías de impresión 3D con resinas de alta definición y finalizados con un trabajo artesanal de pintura a pincel y aerografía.

TIPOGRAFÍA IBÁÑEZ

Otra de las novedades es la creación de la tipografía Ibáñez hecha por Bruguera, "una nueva identidad visual que tendrá uso profesional y que acompañará los eventos en su homenaje", ha expuesto Sbert.

La creación ha ido a cargo de los tipógrafos Iván Castro y Juanjo López, quienes han definido este proyecto como un "sueño" y que han considerado que el resultado final sería aprobado por el dibujante.

Por su parte, Nuria Ibáñez ha afirmado que la tipografía "ha hecho eterna" la letra de su padre, pese a que estén acostumbrados a verla, ya que ahora la tendrán inmortalizada.