Barcelona celebra que el Camp Nou acoja la final de la Champions en 2029: "Un trabajo de equipo"

Archivo - El concejal de deportes, David Escudé, interviene durante la presentación de las tres primeras etapas del Tour de Francia 2026, en la Llotja de Mar, a 25 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Según el director general del Tour, l - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha celebrado la elección del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions League masculina de 2029: "Es un trabajo conjunto con el club y la Generalitat de Catalunya, y esto es un trabajo de equipo".

En un comunicado este martes, el concejal ha afirmado que la elección contribuye a volver a situar a la capital catalana en el "mapa como ciudad del mundo para acoger eventos deportivos y también para hacer deporte", tras haber acogido el Grand Départ del Tour de Francia este verano.

Escudé ha recordado que Barcelona también aspira a ser la sede de la final del Mundial de Fútbol masculino 2030: "En esta línea, seguiremos trabajando para situar a Barcelona como ciudad referente deportiva a nivel mundial".