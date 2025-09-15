Barcelona celebra La Mercè 2025 con 107 conciertos y 80 espectáculos callejeros

Contará con actuaciones de Tarta Relena, Space Afrika y Villano Antillano

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebrará las fiestas de La Mercè 2025 entre el 23 y el 28 de septiembre con una programación de 107 conciertos, 80 espectáculos de artes callejeras y 55 actuaciones de cultura popular, repartidos en 26 espacios en 8 distritos de la ciudad.

Esta edición contará con actuaciones de Tarta Relena, Space Afrika, Ladilla Rusa y Villano Antillano, incluirá homenajes a Payasos sin Fronteras y estrenará una bestia y una 'geganta' inspiradas en Manchester (Reino Unido), ciudad invitada, informa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado de este lunes.

MERCÈ ARTS DE CARRER

La programación de artes callejeras, Mercè Arts de Carrer, combina circo, danza, teatro y música con más de 70 compañías participantes, que se reunirán en 6 espacios de la ciudad: el Port Olímpic, el parque de la Trinitat, el parque de la Estació del Nord, el parque del Aqüeducte, los jardines de Joan Maragall y, como novedad, el parque del Fòrum.

Incluye, entre otros, una decena de compañías británicas, que aporta la ciudad invitada; experiencias inmersivas como 'Fire Garden'; un homenaje a Payasos Sin Fronteras con participación de Andreu Buenafuente, Eduard Fernández y Clara Segura, y piezas "íntimas y accesibles" como la última creación de Els Escarlata.

CULTURA POPULAR

Manchester presentará una bestia y una 'geganta' inspiradas en la abeja, símbolos de la capital inglesa, que se han desarrollado conjuntamente entre artesanos catalanes y la compañía británica Global Grooves.

Las nuevas figuras participarán en el Toc d'Inici, la Passejada de Bèsties, el Correfoc y la Cavalcada, que este año estrena recorrido entre plaza Catalunya y plaza Sant Jaume.

El programa de cultura popular también incluye conmemoraciones de los 75 años de la Obra del Ballet Popular y del Concurso de Sardana Deportiva, entre otros.

MÚSICA

La programación musical, repartida entre Barcelona Acció Musical (BAM) y Música Mercè, incluye artistas como Tarta Relena, Space Afrika, Pussy Riot y Ladilla Rusa.

En el marco de Música Mercè, actuarán Óscar Sánchez y Marbis Manzanet, Porij, Honeyfeet, Children of Zeus, Space Afrika, Queralt Lahoz y Werkha, así como se celebrará un homenaje a Marta Valdés.

El BAM incluye propuestas como Villano Antillano, Lido Pimienta, Kiddy Smile y Anna Andreu, así como el concurso de bandas emergentes Sona9.

OTRAS ACTIVIDADES

Del 26 al 28 de septiembre, el parque de la Ciutadella acogerá el Terra i Gust, un festival de alimentación sostenible que forma parte de la programación de la Mercè.

Además, los museos y equipamientos de la ciudad ofrecerán de forma gratuita jornadas de puertas abiertas, talleres familiares, visitas guiadas y acciones artísticas.