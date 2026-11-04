Barcelona celebra la sentencia del TSJC que avala la anulación de licencias turísticas

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que avala la anulación de licencias turísticas en caso de que no se activen en los 3 meses siguientes de aprobarse.

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, la sentencia "es importante porque aporta seguridad jurídica a una vía que podía ser útil pero que necesitaba el aval de los tribunales", abierta durante la alcaldía de Ada Colau.

En concreto, la sentencia del TSJC ha avalado la decisión que el gobierno municipal tomó en 2023 respecto al bloque Tarragona, por la que anuló 69 de las 120 licencias turísticas a través de la ley de Facilitació de l'Activitat Econòmica de la Generalitat.

BCOMÚ

La presidenta de BComú, Gemma Tarafa, ha reivindicado que "el tiempo y la ley" haya vuelto a darles la razón para defender el derecho a la vivienda de los barceloneses y barcelonesas.

"Barcelona en Comú siempre abre camino por el derecho a la vivienda en Barcelona", ha sostenido la líder de los Comuns en el consistorio.