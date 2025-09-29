Archivo - El conseller d'Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en la Fira Mos de Lleida. - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que Barcelona celebrará este otoño la primera edición del Mercat de l'Oli Nou, una iniciativa impulsada por la Conselleria para poner en valor este ingrediente culinario como símbolo de la dieta mediterránea.

Lo ha dicho este lunes en la Fira Mos de Lleida, donde ha explicado que la plaza Catalunya de la capital catalana acogerá del 21 al 23 de noviembre este evento, que pretende dar visibilidad al sector oleícola catalán y reforzar el vínculo de los productores con la ciudadanía, informa la Conselleria en un comunicado.

"Barcelona se convertirá este otoño en la capital del aceite de oliva virgen extra catalán", ha destacado Ordeig, quien ha apuntado que los asistentes podrán encontrar talleres de cocina en directo en el aula gastronómica, aparte de acudir a los 'food trucks' con cocina de proximidad y de temporada y a las barras de vinos.

Ha añadido que durante esos tres días, se podrá degustar y comprar aceite nuevo directamente a los productores y descubrir que cada botella "atesora paisaje, esfuerzo y tradición, al tiempo que es garantía de salud".

El evento se enmarca dentro de los actos con motivo de la distinción de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, con la voluntad de reivindicar la importancia del producto local y de la cocina catalanes.