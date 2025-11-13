El Barcelona Christmas Tour ofrecerá una ruta nocturna para descubrir la iluminación navideña

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Turisme de Barcelona vuelven a colaborar por Navidad para impulsar la 7 edición del Barcelona Christmas Tour, que permitirá a sus participantes descubrir la iluminación navideña de la ciudad.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Barcelona Bus Turístic, y el servicio se pondrá en marcha del 28 de noviembre, de lunes a domingo de 18 a 20.30 horas, hasta el 4 de enero, indica TMB en un comunicado este jueves.

Como novedad, este año el recorrido pasará por la Via Laietana, ya reabierta tras las obras y que estrena decoración lumínica navideña, así como otros puntos emblemáticos como el paseo de Gràcia, el Recinte Modernista Sant Pau o la Sagrada Familia.