Barcelona comprará 35 bajos comerciales en el marco de la iniciativa 'Amunt Persianes'

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona comprará 35 bajos comerciales en el marco de 'Amunt Persianes', una iniciativa con la que Gobierno municipal preveía adquirir inicialmente 60 locales comerciales en planta baja sin actividad comercial para alquilarlos por debajo del precio de mercado y reactivarlos.

Lo ha explicado la alcaldesa, Ada Colau, en el pleno de este viernes y en respuesta a una pregunta del grupo municipal de ERC sobre esta cuestión, al que también ha detallado que 29 de las compras ya se han realizado y otras seis están pendientes de firma.

Sobre el caso del propietario que concurrió a la iniciativa con 16 locales de Les Corts y que finalmente no venderá al Ayuntamiento ninguno porque 14 no cumplen con un requisito, Colau ha dicho que no volverá a pasar, y Jordi Castellana (ERC) le ha pedido que "no vuelvan a mentir" diciendo que desconocían que albergaba actividad comercial, porque dice que consta en el expediente.