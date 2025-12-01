Barcelona concederá la medalla al mérito cultural a la directora de la FIL de Guadalajara Marisol Schulz - EUROPA PRESS

Lo proponen PSC, Junts, BComú y ERC

GUADALAJARA (MÉXICO), 1 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de PSC, Junts, BComú y ERC en Barcelona han propuesto conceder la Medalla al Mérito Cultural de la capital catalana a la directora general de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de los concejales Jordi Martí Galbis (Junts), Pau González (BComú) y Jordi Castellana (ERC), ha explicado este lunes en la FIL que la propuesta se debatirá en pleno y espera que se pueda formalizar la entrega en el primer trimestre de 2026.

Collboni ha dicho que no querían dejar pasar la ocasión de reconocer la labor de Schulz, que ha sido "clave" para que Barcelona sea la invitada de honor en esta edición de la FIL y por ser una persona cercana a la capital catalana.

El alcalde ha destacado de Schulz su compromiso con las libertades y la democracia, con la cultura y la literatura y una biografía que muestra su relación con Barcelona y Catalunya.

VÍNCULO CON LA CULTURA CATALANA

Schulz ha agradecido la concesión de la medalla y ha recordado que sus abuelos procedían de Valencia exiliada tras la guerra civil, por lo que tiene un "vínculo con la cultura catalana muy fuerte".

La directora general de la FIL ha dicho que el reconocimiento es emocionante, y ha afirmado que la presencia de Barcelona en la feria es luminosa y vanguardista: "Se lo agradezco como directora de la FIL, pero también como Marisol".

El concejal Jordi Martí Galbis ha subrayado el momento emotivo de conceder la medalla a Schulz, Pau González ha destacado el hecho de concederla a una persona que ha hecho tanto por la lectura, y Jordi Castellana ha subrayado el hilo invisible que se establece con el exilio republicano.

Schulz (Ciudad de México, 1957) es una editora mexicana con una larga trayectoria, hija del exilio republicano cuya casa familiar fue lugar de acogida de creadores españoles, entre ellos muchos artistas catalanes.