Barcelona concederá el VI Premio Hipatia al economista ganador del Premio Nobel Philippe Aghion

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona otorgará el VI Premio Hipatia al economista ganador del premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion por sus aportaciones teóricas "pioneras", su reconocimiento internacional y su profunda influencia en el ámbito de las políticas públicas en el mundo.

Aghion recibirá el premio, que tiene una dotación de 30.000 euros, en un acto en la primavera de 2026 en el Saló de Cent del consistorio barcelonés, quien le notificó el premio pocos días antes de que se hiciera público que se le otorgaba el Nobel de Economía junto a Joel Mokyr y Peter Howitt, informan en un comunicado este jueves.

Aghion es profesor en el Collège de France, la London School of Economics y el INSEAD, y una "autoridad" en áreas como la economía de la innovación y el crecimiento --es codiseñador del paradigma de crecimiento schumpeteriano, que desarrolla el concepto de destrucción creativa, es decir, la forma en que las tecnologías y las ideas sustituyen a las antiguas, generando avances pero también disrupciones--.

"La ciudad ejemplifica un compromiso con el fomento de la economía del crecimiento, la destrucción creativa y la transferencia de conocimiento, principios en el corazón del paradigma schumpeteriano", ha apuntado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, quien envió al premiado una carta de felicitación el pasado 7 de octubre.

El Premio Hipatia, que reconoce la excelencia científica a nivel europeo, está impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Academia Europea (Academia Europaea-Barcelona Knowledge Hub, AE-BKH).