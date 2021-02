Barcelona condena la prisión de Hasel y pide modificar el Código Penal para evitar estos casos

El consistorio aprueba una proposición de JxCat transaccionada con el Gobierno municipal

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de JxCat que insta a condenar la pena de prisión impuesta al rapero Pablo Hasel por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo y a modificar el Código Penal para evitar que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel.

La proposición ha sido transaccionada con el Gobierno municipal y ha contado con los votos favorables de los socios de gobierno (Bcomú y PSC), ERC y JxCat, y los votos en contra de Cs, PP y BCN Canvi; y con ella quieren afianzar "el compromiso del consistorio con la libertad de opinión y expresión, y de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Con la transacción, se ha añadido una enmienda en el texto en la que se pide que se promueva una modificación del Código Penal para que "los delitos relacionados con la libertad de expresión solo se sancionen si suponen claramente un riesgo para el orden público o inciten la violencia pero que en ningún caso impliquen pena de cárcel".

El portavoz de JxCat, Jordi Martí, ha lamentado que España sea "el país que más raperos ha encarcelado", ha recordado el caso de Valtonyic --condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona-- y el del actor Willy Toledo --que fue juzgado por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos--, y ha advertido de que ir a favor de la libertad de expresión no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas.

En la misma línea se ha pronunciado la concejal de ERC Elisenda Alamany, que ha insistido en que en España no existe una democracia plena cuando hay artistas en prisión y cuando hay "una judicatura más propia de otra época".

El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha acusado a la Audiencia Nacional de actuar con una doble vara de medir, "una que se dobla siempre hacia el mismo lado, golpeando a los que incomodan a los grandes poderes y amnistiando a nazis que directamente hacen un acto de exaltación de la División Azul", por lo que ve evidente que hay una transición jurídica pendiente.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

El portavoz de Cs, Paco Sierra, ha reprochado a JxCat no perder la ocasión de atacar a España cuando tienen la mínima oportunidad, presentando proposiciones como ésta; ha asegurado que, si no hubiera libertad de expresión, los partidos independentistas "no podrían decir las barbaridades que dicen en esta sede", y ha defendido que España es de las mejores democracias del mundo.

El líder del PP en el consistorio, Josep Bou, también ha defendido que España es un país democrático y ha leído algunas de las letras de Pablo Hasel que van en contra de su partido, las cuales ha rechazado.

Por su parte, el presidente de BCN Canvi, Manuel Valls, cree que el objetivo de esta proposición es caricaturizar la justicia española, ha recordado que Hasel no está condenado "por simples tuits, sino por aplaudir y defender actos violentos usando su influencia mediática", y ha asegurado que España es una de las mejores democracias del mundo.

MURAL BORRADO

Con esta proposición, JxCat también quiere instar al Gobierno municipal a no invisibilizar "la represión" en el espacio público con la restitución del mural en apoyo al cantante y crítico con el Rey emérito que se borró en el parque de les Tres Xemeneies.

En la misma comisión, el PP ha presentado un ruego para que el Gobierno municipal no cubra los gastos correspondientes a la restitución del mural, que ha sido rechazado porque, según ha defendido Serra, "era una pintada legal en un muro autorizado".