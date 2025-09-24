Barcelona conmemora el centenario de 'el Pescaílla' con un concierto al que asiste su hija Lolita

Lolita Flores y Antonia González Amaya, hijas de 'El Pescaílla', al principio del acto- LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Las hermanas Lolita Flores y Antonia González Amaya agradecen el concierto al Ayuntamiento

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Barcelona ha conmemorado este miércoles el centenario del nacimiento del cantante y guitarrista de flamenco y rumba Antonio González 'el Pescaílla', con un concierto este miércoles en la avenida de la Catedral durante las fiesta mayor de la Mercè organizadas por el Ayuntamiento.

Ha asistido y ha subido al escenario una de sus hijas, la cantante y actriz Lolita Flores, que estos días protagoniza en el Teatro Goya de la ciudad 'Poncia', una obra sobre el personaje lorquiano de 'La casa de Bernarda Alba.

En el concierto, nuevas generaciones locales han defendido su legado, junto a la bailaora Antonia González Amaya, hija de la primera esposa de 'El Pescaílla', y su nieto el guitarrista Carlos Carmona González.

LOLITA SALUDA A COLLBONI

Las hermanas Lolita y Antonia han subido al escenario juntas al principio del concierto para dirigir unas palabras al público, y Lolita ha saludado detrás del escenario al alcalde, Jaume Collboni.

En su discurso ante el público junto a su hermana, Lolita ha agradecido a Collboni y al Ayuntamiento este concierto por La Mercè y también ha dado las gracias a los asistentes: "No solamente por estar aquí esta noche, sino por todo el cariño que me lleváis dando cada vez que vengo a trabajar a esta tierra. A mí y a mi familia".

"Llevamos la rumba catalana en nuestras venas, porque mi padre nos hizo a las dos. Igual que la lleva Rosario, igual que la llevaba mi hermano Antonio, igual que la llevan todos estos músicos gitanos y cubanos", ha añadido en alusión a los artistas del concierto.

Su hermana Antonia ha hablado después: "Estoy muy contenta. Quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a todos los que han hecho posible hacer este homenaje a mi padre. Muchas gracias, Barcelona".

FLAMENCO Y RUMBA

Antonio González Batista (Barcelona 1925 - Alcobendas 1999), nacido en el barrio de Gràcia (una placa lo evoca en Fraternitat 8), fue uno de los protagonistas de la escena barcelonesa en la calle Escudellers y sus alrededores, combinando su arte con los sonidos nuevos y abriendo puertas a las voces y las guitarras.

Llevó esta música a Madrid, cuando conoció a la también artista Lola Flores, que lo elevó y lo hizo popular, abriéndose una nueva en el flamenco, la rumba y una escena de fusión que contribuyó al 'nuevo flamenco', destaca el Ayuntamiento.

PELÍCULA EN SAN SEBASTIÁN

Este martes, Lolita y Rosario Flores estuvieron en San Sebastián para la presentación de la película sobre su hermano 'Flores para Antonio', película en la que la hija del cantante, Alba Flores, recupera la historia de su padre, Antonio Flores, a través de testimonios de la familia.

Es una película de los directores Isaki Lacuesta y Elena Molina que se proyecta fuera de concurso en el 73 Festival de San Sebastián.