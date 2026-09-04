Barcelona se consolida como tercera ciudad del mundo en captación de inversión extranjera en IA

Archivo - Centro de HP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - HP - Archivo

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona se ha posicionado, por segundo año consecutivo, como la tercera ciudad del mundo en número de proyectos de inversión extranjera en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) captados en el último quinquenio, según el estudio Global Location Trends, que elabora la consultora IBM Consulting, mediante su unidad Plant Location International y en colaboración con Moody's.

Según este informe, que analiza las decisiones de localización de proyectos empresariales de inversión en todo el mundo durante 2025, Barcelona mantiene su posición "sólo por detrás de Londres y Singapur en el cómputo global de captación de inversión extranjera en el ámbito de la IA, siendo la primera ciudad de la Unión Europea en esta categoría", informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El secretario de Empresa e Innovación y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha asegurado que "mantener esta posición de referencia internacional por segundo año consecutivo confirma que Catalunya está perfectamente preparada para competir en los sectores tecnológicos más avanzados y para liderar la consolidación de proyectos vinculados a tecnologías estratégicas como la IA".

Ha destacado que "la combinación de talento, capacidades científicas, infraestructuras y una estrategia clara de país" permite seguir ganando fuerza en los principales rankings internacionales, y que desde Acció se trabaja para ofrecer las herramientas para que así sea.

PROYECTOS RELEVANTES

En Catalunya, durante 2025 se anunciaron varios proyectos relevantes de inversión extranjera en el ámbito de la IA, como es el caso de la compañía francesa Sanofi, que ha impulsado un hub global de innovación en IA y ciencia de datos en el 22@ de Barcelona.

También HP (Hewlett-Packard), que ha establecido su centro global de IA en sus instalaciones de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o la multinacional estadounidense Mitek, que ha potenciado su centro de I+D+i de Sant Cugat, centrado en una tecnología de verificación de la identidad digital y de comprobación de documentación oficial.

También destacan los proyectos de la japonesa NTT Data, que ha inaugurado su centro de innovación tecnológica en Barcelona, o la francesa Foundever, que ha puesto en marcha un laboratorio de IA en la capital catalana enfocado en el desarrollo de soluciones avanzadas.

Según la última actualización del estudio de Acció del sector de la IA, en Catalunya, cerca de 500 empresas se dedican a ello, con una facturación agregada de más de 2.155 millones de euros y una ocupación de cerca de 14.500 personas, datos que han ido creciendo en los últimos años.

Además, el 30,4% de las empresas catalanas (de más de nueve trabajadores) han invertido en tecnologías vinculadas a la IA, incluida la generativa, durante 2025; esta cifra "supera el porcentaje de compañías que apostaron por la incorporación de la IA en años anteriores, ya que en 2024 se situaba en el 22%, y el 24%".

La IA, informa el departamento, "es uno de los sectores prioritarios de la nueva Estrategia de atracción, captación y retención de inversión extranjera en Catalunya 2026-2030 impulsada por el Gobierno".

Esta apuesta busca reforzar la digitalización de la economía catalana y atraer proyectos de alto valor añadido vinculados a tecnologías emergentes, añaden.

SECTOR ESTRATÉGICO

Junto con las TIC y las tecnologías cuánticas, "la IA se consolida como un ámbito estratégico para captar nuevas inversiones internacionales, favorecer la transferencia de conocimiento e impulsar la creación de empleo calificado".

La nueva estrategia fija el objetivo de materializar 600 proyectos de inversión extranjera entre 2026 y 2030, movilizar 6.000 millones de euros de inversión; crear y mantener 45.000 puestos de trabajo y alcanzar la cifra de 10.000 filiales de empresas extranjeras afincadas en Catalunya.