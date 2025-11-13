Barcelona constituye la Taula del Poble Gitano para garantizar políticas públicas transversales

Constitución de la Taula Interdepartamental del Poble Gitano de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha constituido este jueves la Taula Interdepartamental del Poble Gitano, un nuevo espacio de coordinación para "garantizar que las políticas públicas dirigidas al pueblo gitano se apliquen de forma transversal dentro de la organización municipal".

El foro contará con la participación de distintas áreas del consistorio, además de representantes del Consell Municipal del Poble Gitano, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha presidido la sesión de constitución de la mesa y ha destacado el trabajo que iniciado este jueves "recoge la fuerza de un proceso que ha sabido combinar rigor y sensibilidad" y que su objetivo es avanzar a una ciudad más inclusiva, justa y con mayor cohesión social.