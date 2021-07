Barcelona continuará con el puerta a puerta en Sant Andreu a pesar de las quejas de vecinos

Tras cinco semanas se ha pasado del 37% al 76% de recogida selectiva de residuos en este barrio

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ada Colau tiene previsto continuar con el sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta en el barrio de Sant Andreu de Palomar, a pesar de las quejas que ha generado entre algunos grupos de la oposición y asociaciones vecinales.

Lo ha explicado este miércoles durante el balance del funcionamiento del sistema el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, acompañado del director de la Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire.

Badia ha negado que la recogida puerta a puerta en Sant Andreu esté generando plagas y malos olores en algunas calles del barrio, aunque la Associació Veïnal Sant Andreu Sud sí que había alertado de la proliferación de "roedores y escarabajos" por la basura acumulada en las calles.

"El modelo está funcionando pero tenemos que seguir trabajando codo con codo con los vecinos porque genera molestias", ha apuntado, y ha añadido que ya se ha trabajado en algunas mejoras como la reducción del ruido de los camiones que recogen los residuos, entre otras.

El concejal también ha explicado que se han detectado alrededor de 150 bolsas semanales de gente que o bien no está participando en el sistema o bien aún no conoce cómo funciona su mecanismo y no lo realiza correctamente y ha especificando que harán un esfuerzo para reducir esta cifra.

Asimismo, ha aclarado que aunque por el momento no han detectado que sea necesario, no tienen "ningún problema" en aumentar en un día la recogida de la fracción orgánica si la mayoría de vecinos lo necesita.

MÁS RECICLAJE

"Comparándolo con municipios de más de 5.000 habitantes Sant Andreu sería de los que más reciclan de todo Catalunya y si miramos el área metropolitana, sería el que más recicla de tamaño similar", ha dicho Badia.

Asimismo, ha explicado que tras cinco semanas de la puesta en marcha del sistema se ha pasado del 37% al 76% de recogida selectiva, situándose en la quincena posición entre los 211 municipios catalanes de más de 5.000 habitantes que mejor reciclan.

Actualmente el barrio duplica la recogida selectiva media de los municipios metropolitanos en kilos por habitante y día, así como la del resto de la ciudad de Barcelona.

En cuanto a la fracción orgánica, ha incrementado en un 50% la recogida por peso y se ha rebajado el nivel de impropios, pasando del 10,5% al 3,4%.

Además, ha explicado que la futura implementación del puerta a puerta en los barrios de Horta y Sant Antoni servirá para testar si funciona mejor para el reciclaje el método de las bolsas, los buzones o los contenedores inteligentes y con dicha información tendrán que acabar de finalizar este debate.

El concejal también ha recordado que de cara al 2022 está previsto introducir un sistema de bonificación que beneficiará a aquellos vecinos que reciclen correctamente porque "hoy en día quién recicla bien genera menos gastos al consistorio", ha apuntado.

PERAIRE

Por su parte, Peraire ha dicho que el puerta a puerta es un modelo de país y que no tendría "ningún sentido" que se consiguieran grandes cifras de reciclaje en el conjunto de Catalunya si no se logran también en Barcelona y su área metropolitana.

Asimismo, ha añadido que ahora es el momento de que las grandes ciudades logren los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje, no solo para respetar la normativa, sino también por convicción.