Barcelona crea una campaña para promover la ciberseguridad entre los trabajadores municipales

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha la campaña 'Això no és un joc' con el objetivo de promover la cultura de la ciberseguridad entre los trabajadores de la corporación municipal, que ha iniciado con un simulacro de secuestro y cifrado de datos.

En el vídeo, la gerente municipal, Laia Claverol, explica la importancia de tener herramientas para actuar correctamente en este tipo de casos, explica el consistorio en un comunicado.

Con este objetivo, se ha configurado una estrategia para fomentar la ciberseguridad en la plantilla, enfocada en que los trabajadores tomen conciencia de la necesidad de protegerse de estos ataques, conozcan herramientas para impedirlos y dispongan de instrumentos para reaccionar en caso de que se produzcan.

Para ello, se ha desarrollado un juego interactivo que propondrá preguntas y retos en torno a la ciberseguridad y se les plantearán casos prácticos, vinculados a las dinámicas habituales de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona.

Al final de cada reto, se darán recomendaciones de buenas prácticas en el uso de correo electrónico, WhatsApp, SMS, web, códigos QR y otras plataformas a través de las cuales se pueden producir los ataques.