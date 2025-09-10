Barcelona descubre 44 metros de una muralla medieval del siglo XIV en las obras de la Rambla

Imagen de la muralla medieval del siglo XIV que se ha descubierto en la Rambla de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El hallazgo permite seguir conociendo la vida cotidiana de la época

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos de las obras de la Rambla de Barcelona que está llevando a cabo BIMSA han descubierto un tramo de 44,88 metros de la muralla del siglo XIV con una anchura máxima de 2,9 metros y una torre pentagonal de 8,32 por 4,21 metros.

La intervención se está llevando en el sector de Santa Mónica y está dirigida por la arqueóloga Irene Cruz, de la empresa Global Geomática, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este miércoles.

Los trabajos comenzaron a mediados de julio cuando se abrió la zona central del paseo y han combinado "excavaciones mecánicas superficiales con sondeos manuales para estudiar la cimentación de la muralla y la estratigrafía arqueológica que se adosa".

Así, con el sondeo exterior han identificado estratos relacionados con antiguas riadas, con acumulaciones de tierra, piedras y cerámica arrastradas por el agua: "Estos restos confirman el funcionamiento de la muralla como sistema defensivo vinculado a un foso al tiempo que aportan información sobre las dinámicas naturales de la riera".

En cambio, en el lado interior se han documentado niveles del siglo XVI que hablan de la vida cotidiana de la Barcelona medieval y moderna.

MÁS HISTORIA DE LA CIUDAD

Las excavaciones también han permitido constatar el uso de un encintado con mortero de cal para sellar las juntas entre los sillares de la muralla, un detalle que, según el consistorio, indica una "clara voluntad de reforzar la estructura frente a agentes como las riadas, un fenómeno bien documentado en la Rambla en época medieval".

Este nuevo conjunto de hallazgos se suman a los ya documentados en la Rambla, como los restos del antiguo Estudio General de Barcelona, la Real Fundición de Artillería de Bronce y el sistema de canalizaciones de aguas limpias del siglo XVIII.

"La muralla confirma la importancia de este trazado defensivo, construido a medianos del siglo XIV y activo solo durante unas décadas, hasta que la ciudad construyó la muralla del Raval a finales del mismo siglo", concluye.