Barcelona despliega una campaña para velar por la imagen exterior de los locales de la Rambla

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). Cataluña fue el segundo destino turístico de España entre enero y mayo, solo por detrás de Baleares, con cerca de 1'8 millones de visitantes. El mini - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado este verano una campaña informativa para velar por la imagen exterior de los establecimientos de planta baja de la Rambla y el cumplimiento de las ordenanzas de paisaje urbano, consumo y comercio.

Según indica el teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, en un comunicado del consistorio este martes, el objetivo de esta iniciativa es reafirmar el "compromiso municipal con la transformación integral" del paseo.

En concreto, ha señalado que la campaña trata de materializar que la renovación "vaya más allá de la intervención urbanística y alcance también aquellos elementos que contribuyen a la calidad e identidad del espacio público".

La primera fase, iniciada hace unas semanas y que se prolongará hasta finales de septiembre, se centra en la prevención y en el acompañamiento a los comercios, brindándoles asesoramiento sobre la normativa e informándoles sobre las ayudas para la mejora del paisaje y para la adecuación lingüística.

La segunda fase, que se desarrollará a partir de octubre, se desplegará una campaña de inspección específica a los establecimientos que no se hayan adecuado, en los que se comprobará el cumplimiento íntegro de la normativa.

Desde el inicio de la campaña, se han enviado cartas a 210 titulares de las licencias de los locales de la Rambla para informar sobre su despliegue y se han celebrado reuniones informativas con la Associació de Comerciants de la Rambla, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració y Amics de la Rambla.

ZONA DE EXCELENCIA

Esta iniciativa se enmarca en la creación de la primera Zona de Excelencia de Terrazas de la ciudad en la Rambla para ordenar y mejorar el espacio, que recientemente ha lanzado un concurso de ideas para el diseño de varios elementos de mobiliario.

Entre otras iniciativas, la Zona de Excelencia incluye la eliminación de las antiguas pajarerías de la Rambla y la construcción de nuevos quioscos de floristas, que ha obligado a trasladarlos provisionalmente a la plaza Catalunya durante las obras.