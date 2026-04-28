Barcelona destina 1,9 millones a ayudas a la investigación para científicos emergentes

Cartel de la convocatoria 2026 de las subvenciones Recerca Jove i Emergent - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado el plan de subvenciones Recerca Jove i Emergent para este 2026, por el que destinará 1,9 millones de euros a ayudas a la investigación para personal científico emergente.

Lo ha anunciado este martes el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, que en un comunicado del consistorio ha reivindicado la apuesta del ejecutivo municipal por el "talento joven y emergente, tanto local como internacional".

Ha sostenido que impulsar Barcelona como destino para que los científicos puedan construir su carrera permitirá "consolidar nuevas líneas de investigación y atraer más financiación europea y estatal al ecosistema" de la capital catalana.

Los 1,9 millones se otorgarán durante 2026 y 2027, con el objetivo de cubrir hasta un 80% del coste de los proyectos ganadores con un máximo de 80.000 euros, los cuales se valorarán por 3 criterios: calidad cientifico-técnica, capacidad de implementación e impacto social.

Los proyectos deberán alinearse con los ámbitos temáticos definidos en las bases del concurso, a los que este año se han incorporado las ciencias de la vida y la salud, la innovación tecnológica y la sostenibilidad y el cambio climático, y se valorará que puedan aplicarse en el ecosistema local.