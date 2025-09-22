Barcelona destinará 1,5 millones a ciudades de Palestina, que se convierten en su distrito 11

Collboni presenta la declaración de las Ciudades de Palestina como distrito 11 de la ciudad - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Maria Eugènia Gay será la responsable del distrito y Manel Vila presidirá el comité asesor

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 1,5 millones de euros a las ciudades de Palestina, que pasan a considerarse distrito 11 de la capital catalana, por lo que se incrementa la dotación de 1 millón que se había previsto al anunciar la medida el pasado mes de agosto.

Lo ha explicado este lunes el alcalde, Jaume Collboni, en el acto de presentación de esta iniciativa junto al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, donde también se ha anunciado que la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, será la máxima responsable de este distrito 11.

Collboni ha asegurado que para el proyecto se desplegará una estructura similar a la del resto de distritos de Barcelona, con un equipo técnico dirigido por un gerente, así como con un comité asesor presidido por el experto en cooperación internacional Manel Vila, y del que formarán parte unas 40 entidades.

De este modo, ha reivindicado que la "solidaridad no se quedará en palabras", sino que se traducirá en proyectos que mejoren la vida de los palestinos, vehiculando el talento y conocimiento de los funcionarios, ONGs y universidades presentes en la capital catalana.

"El sufrimiento de los vecinos de las ciudades de Palestina interpela también a los vecinos de nuestra ciudad", ha señalado el alcalde, que ha expresado su compromiso para utilizar la voz de Barcelona en defensa de las buenas causas como, a su juicio, es la denuncia del genocidio en Gaza.

PALESTINA

Por su parte, Husni Abdel Wahed ha expresado que en estos momentos, Palestina representa a la humanidad y ha señalado su "orgullo" ante las manifestaciones de solidaridad de todo el mundo, así como las de España y Barcelona.

Ha lamentado la decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir la entrada al país de los representantes de su país para participar en la cumbre que acogerá la ONU sobre la solución de dos Estados en Oriente Próximo y ha destacado la iniciativa de España al reconocer a Palestina y en aplicar sanciones.

Así, ha celebrado que tanto España como Barcelona podrán decir que "han estado siempre en el lado correcto de la historia", y ha agradecido a la capital catalana su compromiso en la reconstrucción de las ciudades de Palestina.

Al agradecimiento también se han sumado los alcaldes de Ramallah, Belén y Gaza, que han expresado en sendos mensajes de vídeo su "profunda gratitud" a Collboni en las peores horas para su pueblo prestando, en sus palabras, más que asistencia técnica.