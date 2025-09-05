Barcelona empezará el curso este lunes con "la ratio más baja de la historia en I3" de la ciudad

Archivo - Dos niñas de la mano con una mujer a su llegada al primer día de clase presencial tras la Navidad, a 10 de enero de 2022, en Barcelona, Catalunya, (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Un total de 165.978 alumnos iniciarán el curso en la ciudad, 1.555 menos que en el curso anterior

Barcelona empezará este próximo lunes el curso escolar, en el cual habrá la ratio maestro-alumno "más baja de la historia en I3", con un máximo de 22 niños y niñas por aula, siendo la media de 18,4 para centros públicos y 19,1 en concertados.

Lo ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes, donde también destaca que la ciudad arrancará el curso con 4 nuevos institutos-escuela, pasando de 2 centros de este tipo en 2017 a 26 este curso 2025-2026.

Según datos de agosto del Consorci d'Eduació de Barcelona, del que forman parte el consistorio y la Generalitat, el curso empezará con un total de 165.978 niños y jóvenes escolarizados, 1.555 menos que el curso anterior, que estudiarán en 419 centros de enseñanza obligatoria, 240 públicos, 170 concertados y 9 privados.

En concreto, este año se han incorporado 10.106 alumnos a I3, un 75% de los cuales fueron escolarizados el curso anterior (I2), un 73% de los cuales pertenecerán a clases con un máximo de 20 niños y niñas en el caso de la privada, y un 61% en el caso de la concertada.

Los datos del Consorci también recogen que el 90,3% de los centros educativos de enseñanza obligatoria tiene una composición social equilibrada respecto a su zona y un 3,8% de los centros deberían absorber a más alumnado vulnerable para equilibrarse y un 5,9% tienen más de lo que les correspondería.

INSTITUTOS ESCUELA

Los centros Els 30 Passos, en Sant Andreu; La Flor de Maig, en Sant Martí; Canyelles (antiguamente conocido como Tomàs Moro), en Nou Barris, y Enric Granados, en Sants-Montjuïc, son los centros que se incorporan a la red de institutos-escuela de la ciudad este año.

Asimismo, este curso los alumnos de las escuelas Gaia, 9 Graons, Teixidores de Gràcia y Xirinacs, inauguradas en el 2017-2018, llegan hasta 6º de Primaria, así que los de este último podrán seguir cursando instituto el año que viene al crearse líneas de secundaria mientras que el resto deberán redirigirse a otro centro.

ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA

Este 2026-2026 también se implementan nuevos recursos destinados a la inclusión del alumnado, que se suman a la medidas de atención a la diversidad de las que ya disponen los centros para dar una respuesta educativa de calidad a los niños y niñas con necesidades específicas.

Concretamente se suman 20 nuevos Soportes Intensivos para la Escolarización Inclusiva (SIEI) y se incorpora por primera vez en Barcelona la figura del logopeda en cinco Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP), que darán respuesta a necesidades del alumnado relacionadas con las dificultades de lenguaje, habla y comunicación y formarán a los docentes en este ámbito.