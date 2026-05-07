Barcelona estrena el parque agrario de Can Valent en Nou Barris

El nuevo parque agrario de Can Valent en Nou Bararis - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El distrito barcelonés de Nou Barris ha inaugurado este jueves el nuevo parque agrario de Can Valent, una de las propuestas impulsadas a través de los presupuestos participativos que ha servido para poner en valor la antigua zona de aparcamiento de vehículos que estaba calificada urbanísticamente de jardín urbano y que, a la práctica, no se utilizaba como zona para aparcar.

Con una inversión de 1,62 millones de euros, la actuación ha contado con una intervención en cerca de 8.500 metros cuadrados, un 20% del ámbito total, y ha servido para crear un eje verde que una Pintor Alsamora, Jardins de Alfàbia y Can Dragó, incluyendo huertos urbanos y otras infraestructuras asociadas como compostadores, espacios de retención y conducción de agua, informa el consistorio en un comunicado.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcè, ha puesto en valor que este nuevo parque agrario representa un paso adelante en la mejora del espacio público de Porta y en la consolidación de un corredor verde que conectará el barrio con Can Dragó.