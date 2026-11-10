Barcelona fija el 100% de Bomberos y Urbana en la huelga y pide no tirar la basura durante 24 horas

Carteles de la huelga general del 11N - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el decreto de servicios mínimos para la huelga general de este miércoles, fijando dotaciones al 100% en los efectivos de intervención de Bombers de Barcelona y de la Guàrdia Urbana y pidiendo a la ciudadanía que no tire la basura durante 24 horas, ha informado el consistorio este martes en un comunicado.

El decreto, que busca "compatibilizar" el derecho de huelga con la garantía de los servicios esenciales, da continuidad a la Orden de la Generalitat que rige en ámbitos como la educación y los servicios sociales, garantizando también el acceso a las dependencias y registros administrativos para actuaciones sujetas a plazos.

TRANSPORTE Y LIMPIEZA

En materia de movilidad, el transporte público ofrecerá un 25% del servicio en horas punta (de 6.30 a 9.30 y de 16.30 a 21) para Metro y autobuses, mientras que el servicio municipal de grúa contará con un tercio de su dotación habitual para incidencias y retiradas urgentes.

Los servicios de limpieza y mantenimiento del espacio público se dimensionarán exclusivamente para cubrir emergencias o cuestiones de seguridad vial.

Por ello, el consistorio ha recomendado a los ciudadanos no depositar la basura entre las 22 horas de este martes y las 22 horas del miércoles.

SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

En el ámbito social, los comedores sociales operarán con el servicio propio de un fin de semana, el Servicio de Ayuda a Domicilio atenderá las prestaciones urgentes e inaplazables, y las residencias de ancianos, centros de día y teleasistencia funcionarán con el personal necesario para emergencias.

En los centros educativos se ha fijado la presencia de un miembro del equipo directivo y mínimos docentes: un profesor por cada 6 aulas en infantil y primaria, el 50% de la plantilla en educación especial y el 33% en guarderías municipales, comedores y actividades complementarias.