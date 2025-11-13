Barcelona y Fiscalía culminan su unidad policial conjunta: "La impunidad tiene los días contados"

Bañeres y Collboni firman el convenio para la creación de la nueva unidad de Urbana adscrita a la Fiscalía - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fiscalía han oficializado la creación de su unidad conjunta de Guardia Urbana, con la que esperan intensificar su lucha contra la multirreincidencia: "La impunidad tiene los días contados".

Así se ha expresado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras la firma del convenio junto al Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, donde han coincidido en que la nueva unidad, formada por 5 agentes y un sargento, supondrá un "salto de escala" contra este tipo de delincuentes.

"Hoy pasamos nuestras políticas públicas de seguridad a un nuevo nivel", ha afirmado Collboni, que ha afirmado que la unidad permitirá dar una mejor respuesta a los delitos recurrentes, mayor protección a las víctimas y agilizar las diligencias urgentes.

Bañeres ha recordado que la colaboración entre Urbana y Fiscalía no es nada nuevo, si bien esta nueva fórmula supondrá dotar de "mayor fluidez" a su relación, optimizando el rendimiento tanto de fiscales como de agentes.

"Estoy seguro de que la labor de esta unidad va a cristalizar en una eficacia mucho mayor", ha asegurado el Fiscal Superior, que ha agradecido al consistorio su compromiso para mejorar la eficacia de la acción judicial.

PROXIMIDAD

Según ha explicado la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, el despliegue de la nueva unidad permitirá abordar el "problema" en el que se había convertido el tiempo de enjuiciamiento, que daba pie a lo que se conoce como multirreincidencia.

El objetivo de la nueva policía judicial barcelonesa, que estará a las órdenes de la Fiscalía, será acercar la acción judicial con el conocimiento del entorno de la capital barcelonesa que tiene la Guardia Urbana.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que también ha estado presente en la firma, ha reivindicado que los nuevos agentes, con formación específica como policía judicial, fortalecerán la relación del cuerpo con la Fiscalía sin renunciar a la "voluntad de policía de proximidad" de la Urbana.

CAPACIDAD DE RESPUESTA

Una vez empiece a actuar, Collboni ha afirmado que la nueva unidad multiplicará la respuesta de la policía contra los pequeños delitos, los más frecuentes y que más impactan a la ciudadanía.

"Tener una unidad de policía judicial nos ayudará a cerrar el círculo, contribuyendo de forma sistemática a la parte judicial de la investigación", ha apuntado el alcalde, que ha reivindicado el compromiso del Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado para agilizar la justicia.

De este modo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la que ha asegurado que las "administraciones públicas están dedicando todas las potencialidades que tienen" para combatir los retos que se presentan hoy día.