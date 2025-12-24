Barcelona y la Fundació Ramon Martí i Bonet pactan una atención oftalmológica a precios sociales

Los representantes del acuerdo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la Ceguera han firmado un nuevo convenio para ofrecer atención oftalmológica con precios sociales a personas que no pueden pagarla.

Desde marzo se han hecho casi 2.000 derivaciones con el proyecto 'Visión para todos' y a finales de noviembre se habían entregado 1.142 gafas, informa el Ayuntamiento este miércoles en un comunicado.

El Ayuntamiento aporta 45.000 euros, y los servicios sociales municipales derivan a la Fundació personas que no pueden pagar los tratamientos: les diagnostican en las consultas de la Fundació y, si hace falta, les prescriben y entregan unas gafas.

El acuerdo contempla una cuota de 25 euros por persona si necesita material óptico, pero no pagará nada si no puede.

MARTA VILLANUEVA

La concejala de Salud, Marta Villanueva, ha defendido que "las diferencias económicas entre territorios no se traduzcan en desigualdades de salud".

El nuevo convenio simplifica el sistema del convenio anterior y ha permitido incrementar las derivaciones de servicios sociales en la Fundació.