Barcelona Global conecta a 660 estudiantes internacionales de MBA con empresas de Barcelona.

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha conectado a 660 estudiantes de máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés), un 80% internacionales, con empresas de Barcelona en el marco de la séptima edición del programa MBA Day, informa en un comunicado este miércoles.

La iniciativa cuenta con la colaboración de las escuelas de negocio Iese, Esade, Eada, UPF Barcelona School of Management, IQS y EAE y una veintena de empresas, centros de investigación y entidades culturales de Barcelona, y tiene como objetivo dar a conocer el potencial de la industria, ciencia, innovación, salud, cultura y deporte de la ciudad a los futuros empresarios.

De los 660 estudiantes participantes en la jornada, 347 están cursando su MBA en Iese; 169 en Esade; 40 en Eada; 39 en UPF Barcelona School of Management; 37 en IQS; y 27 en EAE, con una media de edad de 30 años.

Las empresas y otros centros participantes han sido: Accenture, Asabys, Bayer, Cooltra, Damm, Futbol Club Barcelona (FCB), Gran Teatre del Liceu, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, HP, IAAC Valldaura Labs, Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Mango, Mediapro, Merlin Properties, Miura Partners, Palau de la Música, Telefónica, Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i Vueling; la jornada ha contado con la colaboración del Tibidabo, Freixenet y Julià.

El objetivo es que los futuros ejecutivos globales "descubran de primera mano la vertiente más emprendedora, económica, industrial e investigadora de Barcelona" e incentivarlos para que, una vez acaben sus estudios, contemplen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en la capital catalana.