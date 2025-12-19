Barcelona Global une deporte y empresas para impulsar el rol de la ciudad como hub internacional

Uno de los debates que han tenido lugar durante el Barcelona on the Global Map. - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha celebrado el encuentro 'Barcelona on the Global Map', en el que ha reunido a deportistas de alto rendimiento, empresarios de la industria del deporte y más de 200 socios de la entidad para promover el rol de Barcelona como un hub internacional.

El organismo sin ánimo de lucro, formado por empresas, centros de investigación o universidades de la capital catalana, ha reivindicado este viernes en un comunicado el papel del deporte como "una palanca clave de transformación, cohesión social y proyección internacional".

El exciclista y director deportivo del equipo EF, Juanma Gárate; la atleta olímpica, Raquel González; el fundador y consejero delegado de CA Sports, Cinto Ajram, y el cofundador y director de producto de la Kings League, Oriol Querol, son algunas de las personas que han participado en algunos de los debates de la jornada.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha hecho un llamamiento a la colaboración público-privada para continuar atrayendo grandes eventos deportivos que generan un impacto económico, social y medioambiental en la ciudad.

La entidad ha mencionado dos de los eventos "de primer nivel", como son la Grand Départ del Tour de Francia 2026 y la Ryder Cup 2031, que tendrán lugar en Barcelona y alrededores en los próximos años.