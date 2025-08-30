Barcelona impulsa actividades para incentivar el uso vecinal de espacios turísticos

Actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona para incentivar el uso vecinal de espacios turísticos - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado un nuevo paquete de actividades familiares para los barceloneses en espacios turísticos para preservar e incentivar los usos vecinales, informa este sábado en un comunicado.

Esta iniciativa es una ampliación del programa 'Juguem a les places' que se enmarca dentro de la estrategia municipal para profundizar en la gestión turística mediante los Espacios de Gran Afluencia (EGA) con el principal objetivo de preservar los usos vecinales de determinadas zonas de la ciudad.

Las actividades de juego propuestas, dirigidas a todas las edades, quieren potenciar el espacio público como espacio educador y favorecedor del desarrollo integral y saludable de niños y adolescentes, en el marco de un uso familiar y vecinal.

El Ayuntamiento ha destinado más de 72.000 euros a esta propuesta, que ha comenzado este sábado y durará hasta febrero en diferentes emplazamientos de Ciutat Vella y la zona de la Sagrada Familia, para generar nuevos usos sociales y comunitarios en estas zonas.

También en esta línea y durante este verano hasta el 31 de agosto, se ha financiado la apertura de dos patios escolares, en la escuela Drassanes (Ciutat Vella) y la escuela Coves d'en Cimany (Horta-Guinardó), en una acción que se quiere ampliar hasta las vacaciones de Navidad.