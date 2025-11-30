Barcelona impulsa una beca residencia para autores latinoamericanos dotada con 80.000 euros

El concejal Xavier Marcé y el alcalde Jaume Collboni, en la FIL de Guadalajara - EUROPA PRESS

Quiere "reforzar el vínculo" entre Barcelona y Latinoamérica

GUADALAJARA (MÉXICO), 30 (EUROPA PRESS)

Barcelona impulsará a partir del próximo año una beca de residencia de escritura para autores latinoamericanos y caribeños, dotada con 80.000 euros para "reforzar el vínculo" cultural, histórico y lingüístico, ha anunciado este domingo el alcalde, Jaume Collboni, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La beca 'Narrar Barcelona', impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con el Consorci de Biblioteques de Barcelona y Casa Amèrica Catalunya, permitirá a un autor o autora vivir tres meses en Barcelona para establecer un diálogo con la ciudad y producir una obra inédita inspirada en su experiencia.

Collboni ha explicado que la beca está destinada a escritores que vivan en países latinoamericanos, que ya estén consolidados, que tengan "una cierta trayectoria" y que puedan servir de referentes y prescriptores para acercar la realidad literaria de la capital catalana.

La beca ofrecerá un espacio de creación en que la propia ciudad se convierte en un laboratorio narrativo donde la residencia se concibe como una experiencia de inmersión urbana.

BARCELONA, "UNA INSPIRACIÓN"

Los participantes la podrán recorrer desde la huella de su historia compartida con los pueblos latinoamericanos y caribeños: las migraciones, los intercambios culturales, las afinidades lingüísticas, las influencias artísticas y literarias, los afectos y las memorias cruzadas todavía perceptibles en calles y arquitecturas.

El concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha dicho que en enero se pondrá en marcha el proceso y que "Barcelona es una inspiración. Tiene millones de maneras de abordarse".

Ha añadido que se establecerá un año para esa narración y que deberá haber un acuerdo sobre el periodo de la beca con cada autor: así, el que reciba la beca en 2026 publicará el libro en 2027.

El programa busca promover la excelencia literaria y el intercambio cultural entre Barcelona, Latinoamérica y el Caribe, estimular la creación literaria de alto nivel, potenciar el vínculo literario, fomentar la circulación internacional y promover el acceso del público barcelonés a grandes voces latinoamericanas a través de actividades abiertas.

El presupuesto de 80.000 euros contempla desde el desplazamiento desde su país de origen hasta la edición y distribución de la obra, pasando por el alojamiento durante el periodo estipulado y el apoyo necesario para desarrollar el proyecto literario.

Las obras que surjan de esta residencia se publicarán en una colección especial que se consolidará como un archivo literario entre Barcelona y América, se traducirá al catalán y se prevén lecturas públicas en el Festival KM América de la capital catalana.