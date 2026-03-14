Barcelona impulsa la campaña 'Poca Vergonya' contra las conductas incívicas

La campaña 'Poca Vergonya' del Ayuntamiento de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha la campaña 'Poca Vergonya', una iniciativa de comunicación destinada a frenar las conductas incívicas más habituales e incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el uso respetuoso del espacio público, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

La campaña incluye siete 'spots' de 10 segundos y un amplio despliegue de formatos en las calles --con banderolas, una lona de gran formato en la calle Comerç y intervenciones en estaciones de Metro--, la prensa, la televisión y las redes sociales, con mensajes segmentados por distritos y puntos de más incidencia según los indicadores de la Guàrdia Urbana.

La campaña pretende exhibir situaciones cotidianas como los botellones y el consumo de alcohol en la calle y los residuos que se vierten en las calles como papeles, bolsas de basura, excrementos o objetos viejos que se dejan en la calle fuera de hora o de lugar.