Barcelona incorpora 10 autobuses eléctricos de dos pisos al Bus Turístic este martes

Bus turístico de Barcelona 100% eléctrico - TMB

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), desplegará este martes los primeros 10 autobuses de dos pisos 100% eléctricos para el Barcelona Bus Turístic, del total de 23 vehículos que se incorporarán a la flota en los próximos meses.

La licitación, publicada en julio de 2024, preveía 18 autobuses eléctricos de dos pisos y 5 minibuses, todos eléctricos, que se espera que estén disponibles para verano y vayan incorporándose progresivamente a la flota, indica TMB en un comunicado lunes.

La primera teniente de alcalde y presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado la apuesta del consistorio por la renovación constante de la flota que, ha defendido, "no solo se aplica a los vehículos de las líneas regulares".