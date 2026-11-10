Barcelona licita por 6,8 millones la mejora de 12 ámbitos de paradas de bus interurbano

Bonet en declaraciones a los medios este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciado que el gobierno municipal ha lanzado la contratación de los proyectos de mejora en 12 ámbitos de parada del autobús interurbano, distribuidos en los corredores de la Diagonal, la Meridiana y la Gran Via por 6,8 millones de euros.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios este martes en las que ha explicado que la previsión del consistorio es elaborar los proyectos ejecutivos a lo largo de 2027 y comenzar las obras en 2028.

Ha recalcado que la iniciativa busca subsanar los déficit actuales de infraestructura que sufren estas áreas por las que transitan diariamente entre 6.000 y 7.000 expediciones de autobuses, e instalar marquesinas, paneles de información con los tiempos de espera, bancos, papeleras y estudiar incluir fuentes de agua y lavabos donde sea necesario.

"El 10% de las expediciones tienen parada en una estación. Esto supone que el 90% de los usuarios bajan directamente en la acera y en el espacio público, sin infraestructuras y esto era un reto a abordar", ha afirmado.

Bonet ha sostenido que el objetivo es mejorar el servicio de la movilidad interurbana, la cual ha aumentado "fruto de la incertidumbre de Rodalies, pero también del crecimiento sostenido del transporte los últimos años", así como la accesibilidad en estos espacios.

CORREDORES

En concreto, los 12 ámbitos seleccionados corresponden a paradas con elevada demanda de pasajeros, incluyendo el corredor de la Diagonal, donde se actuará en Zona Universitària, Palau Reial, Pius XII y Maria Cristina.

Por su parte, en el corredor de la Gran Via las intervenciones se focalizarán en plaza España, ronda Universitat, plaza Tetuan y ronda Sant Pere; y en el corredor de la Meridiana las mejoras se ejecutarán en las paradas de Fabra i Puig, Sagrera-Garcilaso, Sagrera-Felip II y Clot.