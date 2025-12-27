Barcelona licita la reconfiguración de la Meridiana cerca del Puente de Sarajevo

Zona de la actuación - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha licitado la redacción del anteproyecto para reconfigurar la avenida Meridiana entre el paseo Fabra i Puig y la calle Peñíscola, cerca del Puente de Sarajevo, informa este sábado en un comunicado.

El tramo de actuación ronda los 2,5 kilómetros de longitud, y las obras mejorarán la permeabilidad de la Meridiana en esta zona, reducirán las barreras entre los distritos de Nou Barris y Sant Andreu, disminuirán el número de carriles, y aumentarán la superficie verde y el espacio para peatones.

Ahora están en marcha las obras del tramo entre Felipe II y Fabra i Puig, donde el avance de los trabajos "ya permite intuir la nueva configuración de la avenida".

En enero se hará un encuentro con las entidades vecinales de los barrios implicados para detallarles la nueva licitación.

El anteproyecto debe estar acabado la primavera de 2027, y después se harán los proyectos ejecutivos y la licitación de las obras.

Mientras, se trabajará en los estudios previos del próximo y último tramo de la transformación, entre el Puente de Sarajevo y la calle Pedra, más allá del Puente de Torrebaró.