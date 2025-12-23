Barcelona mantiene los precios públicos para 2026 preservando el acceso a servicios esenciales

Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró, con el Tibidabo de fondo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona comenzará el 2026 manteniendo los precios públicos y privados, con la mayoría de tarifas congeladas o actualizadas con el IPC, para preservar el acceso a servicios esenciales que incluye servicios sociales, alojamientos, residencias, viviendas tuteladas, servicios de atención domiciliaria y comidas en compañía.

Así lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes, en el que ha detallado que se ha aprobado en comisión de gobierno con el objetivo de "mantener así la apuesta para que los colectivos más vulnerables" tengan acceso a dichos servicios.

El cuarto teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha remarcado la importancia de combinar el mantenimiento de aquellos precios públicos de los servicios que son esenciales para la ciudadanía con el aumento de los precios de aquellos que "generan dinámicas que se quieren acotar".

SERVICIOS PRIVADOS

En cuanto a los precios privados, como el Zoo, Tibidabo, Park Güell o Mercabarna, la propuesta de 2026 es continuista manteniendo tarifas en Tibidabo o Endolla, mientras que en el Zoo se aumenta un 7% el precio de la entrada, pasando de 21,4 a 23 euros, después de 7 años sin revisarse.

En relación con los servicios de cremación de cementerios, se fija un incremento progresivo del precio privado de cremación de 78 euros en tres años, (con la siguiente escala: el 8% en 2026, el 5% en 2027 y el 5% en 2028), y pasará de 408,74 euros a 441,44 euros en 2026.

MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En movilidad y servicios urbanos, el nuevo documento actualiza el precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales con un incremento alineado con el IPC del 2,4%.

En paralelo, el servicio de Bicing incorpora aumentos del 15% en el precio por viaje, que en el caso de la bici eléctrica pasaría de 0,35 euros los 30 minutos a 0,40; y la mecánica de 0,70 a 0,81 euros; mientras que la suscripciones se mantienen igual.

EQUIPAMIENTOS

En los equipamientos de los distritos como centros cívicos o ludotecas, se mantiene la política de actualizar tarifas de acuerdo con la variación del IPC, con subidas entorno al 2,4%, y seguir aplicando reducciones y promociones para personas en paro y con discapacidad.

En el ámbito deportivo, las instalaciones gestionadas por el Institut Barcelona Esports (IBE) consolidan el aumento medio moderado y como novedad generaliza una entrada puntual con descuento al rededor del 40% para personas con discapacidad titulares de la tarjeta rosa, "reforzando la dimensión social de la política tarifaria".