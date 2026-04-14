'Barcelona Metròpolis' lanza un número especial y renueva su diseño y su web por sus 40 años

40 Aniversario de la revista 'Barcelona Metròpolis' - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La revista municipal 'Barcelona Metròpolis' ha lanzado un número especial, titulado 'La ciutat, davant el seu futur', y ha renovado su diseño y su página web para celebrar los 40 años de la publicación.

En un comunicado este martes, el consistorio explica que ha aprovechado la efeméride para abrir "una nueva etapa de la revista" añadiendo el subtítulo 'Trimestral de pensament i ciutat' y dando protagonismo al texto y a la fotografía en su portada.

También se ha apostado por la flexibilidad en su diseño, sustituyendo la encuadernación con lomo por la de grapas, reduciendo el número de páginas aprovechando mejor el espacio y pasando a una impresión a dos tintas para ahorrar recursos y modernizar el diseño.

La nueva edición reúne a 8 expertos, Greg Clark, Carlos Moreno, Núria Benach, Joan Ramon Rovira, Anna Ramos, Antonio López Gay, Manuel Valdés y Jordi Amat, para analizar los retos y fortalezas de Barcelona desde diferentes puntos de vista.

También cuenta con un relato firmado por Anna Manso, entrevistas al escritor David Uclés y el cineasta Albert Serra y varios reportajes sobre la ciudad y las tendencias culturales, mientras que la web mantiene la dirección pero con una nueva distribución de contenidos, más dinámica y alineada con las tendencias actuales.