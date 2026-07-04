Barcelona modifica la movilidad por el Tour de Francia con cortes, desvíos y refuerzo del metro

Tour de Francia - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona desplegará este fin de semana un dispositivo de movilidad por el Grand Départ del Tour de Francia 2026, que afectará a la circulación, al transporte público y a otros servicios de la ciudad, según ha informado este sábado el ayuntamiento en un comunicado.

La contrarreloj por equipos, que es este sábado, atravesará Barcelona desde el Parc de Fòrum hasta Montjuïc, afectando a vías como la avenida del Litoral, Bac de Roda, Llull, Josep Pla, la rambla de Guipúscoa, Aragó, paseo de Gràcia, Mallorca, Lepant, Tarragona, plaza España y Maria Cristina, con cierre total del circuito a las 13.30 horas.

Esta primera etapa, además, obligará a cerrar completamente el circuito de la carrera, lo que limitará el paso de vehículos privados y también habrá restricciones de estacionamiento en numerosas calles del entorno.

La franja con más restricciones de este sábado será entre las 16.00 y las 19.30 horas, coincidiendo con la carrera, aunque las alteraciones en el tráfico y el transporte público empezarán desde primera hora de la mañana, y la normalidad se recuperará de forma progresiva a partir de las 20.30 horas.

La ronda del Litoral también registrará cortes y limitaciones puntuales, principalmente en sentido Besòs, con varios accesos y salidas cerrados entre los enlaces 23 y 25, lo que reducirá la capacidad de entrada y salida en este tramo y puede provocar retenciones.

DOMINGO, 5 DE JULIO

La segunda etapa, que será este domingo, entrará en Barcelona por la carretera de Collblanc y seguirá por travessera de les Corts, calle de Sants y Creu Coberta hasta plaza España, para concentrarse después en Montjuïc, donde se verán afectadas vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar o la carretera de Montjuïc.

Durante esta segunda etapa, la montaña de Montjuïc quedará prácticamente aislada entre las 15.45 y las 17.45 horas, mientras que el Ayuntamiento prevé restablecer la circulación a partir de las 18.00 horas, una vez finalice la etapa.

TRANSPORTE PÚBLICO

El metro será el principal medio recomendado para desplazarse por la ciudad y atravesar los circuitos, con un refuerzo de hasta el 40% del servicio, especialmente en las líneas 1 y 5.

El dispositivo también afectará al bus, al tranvía, al Bicing y a otros servicios urbanos, con una veintena de estaciones anuladas temporalmente, cambios en carga y descarga, refuerzo de la limpieza e instalación de 35 fuentes móviles por el episodio de calor.