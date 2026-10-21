Barcelona Oberta pide al Ayuntamiento que "facilite la actividad económica" y libertad de horarios

Jené durante su intervención este miércoles. - BARCELONA OBERTA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que "facilite la actividad económica, flexibilice los planes de usos y amplíe la libertad de horarios para aprovechar la proyección internacional" de la ciudad, informa la entidad en un comunicado.

Lo ha pedido el presidente de la entidad, Gabriel Jené, durante la clausura del XI Summit de Barcelona Oberta celebrado este miércoles, en la que ha señalado las dificultades cotidianas que afrontan los sectores económicos "para acceder a los ejes comerciales, abrir negocios e impulsar nuevos proyectos".

Ha añadido que la ciudad cuenta con un "escaparate extraordinario" y que el reto actual es conseguir que entrar, moverse, emprender y hacer crecer un negocio sea más fácil.

8 PRIORIDADES

Ha concretado sus demandas en 8 prioridades dirigidas al consistorio, comenzando por mejorar la movilidad y la accesibilidad para clientes y mercancías; una mayor flexibilidad en los planes de usos, y la revisión del PEUAT para facilitar la transformación de edificios históricos en hoteles singulares.

Asimismo, la plataforma ha pedido permitir la apertura comercial los domingos y festivos en el centro de la ciudad, y ha cuestionado que los apartamentos turísticos sean los responsables de la falta de vivienda.

En materia de gestión municipal y espacio público, la entidad apuesta por reforzar la seguridad ante la reincidencia y la venta ilegal; simplificar los trámites administrativos y dar nuevos usos a los inmuebles históricos cerrados de titularidad pública, mientras que también ha manifestado su rechazo a iniciativas como los supermercados públicos, los topes a los alquileres comerciales o la intervención municipal sobre los locales emblemáticos.

Finalmente, Jené ha expresado la voluntad del sector privado de participar en las soluciones y ha instado al gobierno municipal a convertir las reflexiones del Summit en acuerdos y mejoras visibles en las calles: "La Barcelona que podría ser empieza con el compromiso de cada uno de nosotros".