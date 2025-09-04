Barcelona ofrece nuevas plazas para entrar a los equipos técnicos y de enfermería de los Bombers

Imagen de un bombero de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto este jueves dos nuevos procesos de selección para ampliar los equipos técnicos y de enfermería que trabajan en el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) del consistorio, formado por los Bombers de Barcelona y personal técnico.

Así lo ha dicho en un comunicado en el que ha detallado que se trata de 5 nuevas plazas para entrar como técnico y otras 9 como personal de enfermería.

Las dos convocatorias constan de una fase de oposición con un temario común y específico, una prueba práctica, pruebas físicas y pruebas médicas, además de tener en cuenta méritos acreditables, según consta en la información pública.