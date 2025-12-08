Barcelona ofrece nuevos servicios de recogida de móviles y botellas de cava en puntos verdes

Teléfonos móviles - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha este mes de diciembre dos nuevos servicios de recogida selectiva en los puntos verdes de la ciudad, con la recogida diferenciada de teléfonos móviles y la recuperación del reciclaje específico de botellas de cava coincidiendo con las fechas de Navidad.

El objetivo es reforzar la reutilización, reducir residuos e impulsar la economía circular incorporando estos servicios en todos los puntos verdes, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Así, para los móviles se han instalado contenedores específicos, opacos y sellados para garantizar circuitos seguros y controlados, con trazabilidad completa de los dispositivos.

La recogida se hace con el apoyo de la Fundació Ecoasimelec, a través de la empresa de inserción laboral Andròmines, que retira los contenedores y traslada los dispositivos a un centro de preparación, donde se evalúa su estado y se determina si pueden ser reutilizados.

El personal técnico se encarga de borrar de manera segura todos los datos que pueden contener y se valida su funcionalidad y los que no son aptos se envían para reciclaje.

RECOGIDA DE BOTELLAS DE CAVA

El 15 de diciembre se retomará también la recogida diferenciada de botellas de cava, cuya reutilización representa un ahorro energético del 95% en comparación con la fabricación de un envase nuevo.

Una vez entregadas se inicia un proceso de limpieza de las botellas y se verifican aquellas que son aptas para la reutilización.