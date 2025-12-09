Barcelona ofrecerá más de 350 funciones en la plaza Catalunya por el Festival de Navidad

Archivo - Una persona pasa por el Paseo de Gracia, con las luces de Navidad recién colocadas, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebrará entre el 20 y 30 de diciembre una nueva edición del Festival de Navidad, en el que se realizarán un total de 357 funciones de teatro, danza, circo y música en la plaza Catalunya de una veintena de compañías y 9 bandas musicales.

La programación ha sido presentada este martes por la jefa de fiestas del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Anna Lleó, el director del festival, Sergi Ots, y el comisario del espectáculo nocturno, Jordi Duran.

Las funciones se llevarán a cabo en cuatro franjas diarias: las mañanas estarán dedicadas a propuestas familiares con teatro visual y de objetos y, a continuación, las tardes se centrarán en las artes callejeras como acrobacias, malabares, danza urbana y teatro físico.

Finalmente, al anochecer se ofrecerán conciertos de varios estilos, y las noches cerrarán cada jornada con espectáculos musicales y teatrales protagonizados por los Cors de Teatre, culminando la apuesta interdisciplinar del festival y reforzando su papel como punto de encuentro de la creación escénica durante la Navidad.

ESCENOGRAFÍA

Este año, al artista Carles Piera ha vuelto a encargarse de la escenografía del festival en la plaza Catalunya: bajo el título 'Un nou miratge', trata de convertir este espacio de la ciudad en un sueño vibrante, capaz de abrazar los espectáculos con una atmósfera única.

Mediante más de 2.000 listones pintados en tonos crudos, que se elevan en composiciones ascendentes evocando haces de luz filtrándose entre las ramas de los árboles, transforma la arquitectura urbana en un lienzo lleno de movimiento e iluminación.

La escenografía se articula en estructuras que alcanzan los 11 metros de altura, con torres laterales y vigas que configuran un espacio escénico robusto y dinámico, incorporando también pantallas LED y una grada con capacidad para 300 personas para una experiencia cómoda e inmersiva.