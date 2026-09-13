Barcelona organiza una cuarentena de actividades para celebrar la Semana Europea de la Movilidad

Imagen de la Semana Europea de la Movilidad - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona participará nuevamente este año en la Semana Europea de la Movilidad, entre el 16 y el 22 de septiembre, con una cuarentena de actividades por toda la ciudad, incluyendo las tradicionales jornadas de puertas abiertas a los transportes públicos de la ciudad entre el 17 y el 20 de septiembre.

También destacan la exposición de Bombers de Barcelona de un coche de bomberos histórico en la calle Gran de Gràcia y el eje Sants - Creu Coberta, con acceso libre, y por parte de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), se ofrecerá una exposición de autobuses clásicos y de nueva generación en el passeig de Gràcia, los días 18 y 19, han informado el consistorio y TMB en sendos comunicados este domingo.

En concreto, las visitas organizadas por TMB incluyen la estación de Metro Gaudí, que nunca llegó a utilizarse, los talleres de Metro de Santa Eulalia y los talleres de la ZAL, y son gratuitas, aunque cuentan con un aforo limitado y necesitan de reserva previa.

Las tradicionales puertas abiertas están compuestas por una cuarentena de actividades con un total de 2.000 plazas disponibles, que se podrán reservar a partir de este lunes 14 de septiembre.

Las novedades en la jornada de puertas abiertas son la visita a las obras de la Generalitat en el ámbito de la L8 de Ferrocarrils (FGC) y la visita al centro de limpieza municipal del parque de Joan Miró, además de la visita a la estación fantasma de Metro de Gaudí.

Este año se mantiene el lema principal de la anterior edición "movilidad para todos" para reivindicar el acceso universal al transporte público y poniendo el foco en una movilidad con justicia intergeneracional.

LÍNEA X1

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad y el inicio del curso académico, a partir del lunes 21, la línea exprés de bus X1 iniciará el nuevo recorrido con origen y final en la Zona Universitària.

TMB alarga el recorrido de la línea desde la plaza Francesc Macià hasta la avenida Albert Bastardas con el objetivo de conectar de manera rápida el centro de la ciudad con la Zona Universitària.